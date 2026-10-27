Papa Leone XIV: "Non c'è nessuna guerra santa, solo la pace è santa"

Nessuna guerra santa, solo la pace santa. Lo ha affermato Papa Leone, nel corso di un videomessaggio inviato ai partecipanti all'incontro internazionale "Pace disarmata e disarmante", organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio nel 40esimo anniversario della Giornata di preghiera per la pace del 1986. Il Papa avrebbe dovuto partecipare di persona all'incontro, ma ha rinunciato al viaggio su indicazione dei medici.