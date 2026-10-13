Le voci da Roma

Papa Leone, l'incoraggiamento dei fedeli: "È nelle nostre preghiere"

Parole preoccupate ma al contempo fiduciose quelle dei fedeli cattolici, che incoraggiano il Pontefice nel giorno del suo ricovero

di Alessio Campana
13 Ott 2026 - 12:36
01:16 
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