esplosione di gioia

Papa Leone alla Sapienza, ovazione degli studenti

Lunghi applausi alla vista del pontefice nella Cappella Universitaria

14 Mag 2026 - 11:08
06:04 
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Una vera e propria ovazione ha accolto papa Leone al suo ingresso alla cappella universitaria "Divina Sapienza", primo momento della sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Qui il pontefice, accolto dal cappellano don Gabriele Vecchione, ha avuto un momento di preghiera e un primo incontro con gli studenti. A fare gli onori di casa, la rettrice Antonella Polimeni e il senato accademico. Successivamente il discorso nell'Aula Magna dell'ateneo, la visita a una mostra sui papi alla Sapienza e, infine, un saluto dalla scalinata del Rettorato.

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