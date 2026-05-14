Papa Leone all'Università La Sapienza: "La mia è una visita pastorale"

Una visita per ricucire e dialogare con studenti e docenti, ma soprattutto per proporre un'alleanza tra chiesa e università. Leone XIV visita la Sapienza di Roma, l'ateneo più grande d'Europa. "La mia è una visita pastorale", ha tenuto a precisare il pontefice. Un clima sereno e accogliente per il papa, niente a che vedere insomma con quanto accaduto diciotto anni fa, quando le proteste studentesche e di 67 docenti di fisica, convinsero Benedetto a rinunciare all'invito per l'inaugurazione dell'anno accademico. In aula magna Prevost si è rivolto direttamente agli studenti e ai docenti, mettendo in luce i malesseri giovanili, causati spesso da un sistema distorto che trasforma le persone in numeri.