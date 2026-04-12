Papa Leone ai governanti nel mondo: "Sedete ai tavoli di pace, non a quelli dove si deliberano azioni di morte"

“San Giovanni Paolo II, instancabile testimone di pace, con commozione disse nel contesto della crisi irachena nel 2003: ‘Io appartengo a quella generazione che ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale ed è sopravvissuta. Ho il dovere di dire a tutti i giovani, a quelli più giovani di me, che non hanno avuto quest'esperienza: Mai più la guerra!, come disse Paolo VI nella sua prima visita alle Nazioni Unite. Dobbiamo fare tutto il possibile! Sappiamo bene che non è possibile la pace a ogni costo. Ma sappiamo tutti quanto è grande questa responsabilità. Faccio mio questa sera il suo appello, tanto attuale”, ha detto il pontefice durante la Veglia per la pace di sabato sera che si è tenuta nella Basilica di San Pietro, annunciata dopo la benedizione Urbi et Orbi la mattina di Pasqua.