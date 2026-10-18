Dal Palazzo Apostolico

Papa, il primo Angelus di Leone dopo l'operazione

Dimesso sabato dal Gemelli, il pontefice è tornato a parlare in pubblico

di Fabio Marchese Ragona
18 Ott 2026 - 19:23
01:29 
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