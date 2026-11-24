Papa Francesco afferma di aver visto il diavolo in tre occasioni e le "porte dell'inferno" una volta, in un diario intimo e inedito, di cui vengono pubblicati alcuni estratti in un nuovo libro, Il diario spirituale di Papa Francesco", del cardinale argentino Victor Manuel Ferna'ndez. Il volume include brani tratti da un diario che Jorge Bergoglio, che è stato papa dal 2013 al 2025, ha tenuto tra il 1992 e il 2024, un documento che rivela le sue preoccupazioni, i suoi rimpianti e la sua autocritica. Cosi' come la sua immensa umanità' e la sua fede.