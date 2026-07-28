per i 10 anni del parco nazionale

Pantelleria, Mattarella accolto da bambini e adulti che sventolano il tricolore

Il capo dello Stato li ha salutati con il sorriso

28 Lug 2026 - 12:38
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