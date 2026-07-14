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Panchine anti-maranza a Jesolo: arrivano fioriere contro degrado e spaccio

In piazza Mazzini il Comune sostituisce le sedute con grandi vasi e rafforza i controlli

di Alessandro Ongarato
14 Lug 2026 - 18:20
01:32 
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