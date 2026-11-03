IN VIA IGLESIAS, A MILANO

Pamela Genini, violati i sigilli della casa in cui è stata uccisa la 29enne

Secondo quanto emerso dalla casa della modella sarebbero stati portati via gioielli, oggetti personali e vestiti

di Michela Pagano
03 Nov 2026 - 13:29
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pamela genini