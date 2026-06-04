Pamela Genini, la madre: "Vedere in faccia l'assassino mi ha fatto scattare un gran dolore nel cuore"

La rabbia e le lacrime della madre di Pamela Genini di fronte allo sguardo impassibile di un uomo che ha ucciso sua figlia con 76 coltellate. Luca Soncin deve rispondere di omicidio pluriaggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. La madre di Pamela, e tutti i familiari, chiedono giustizia e, dai giudici, che venga fatta luce sull'intera vicenda. Pamela Genini era stata in ospedale in tre occasioni per le botte del compagno, non ne aveva la forza, era prigioniera di quella relazione. L'avvocato della famiglia: "Poteva essere salvata"