Pamela Genini, in aula il video degli ultimi istanti di vita
Proiettati i filmati"registrati dalle body cam"degli agenti intervenuti nell'appartamento. Presente in aula anche Soncin, che è apparso impassibiledi Davide Loreti
Scortato dagli agenti di polizia penitenziarua, Gianluca Soncin, 53 anni, ha voluto essere presente alla seconda udienza del processo.. in corte di asssise a Milano.. che lo vede accusato di avere ucciso la sua ex fidanzata 29enne, Pamela Genini
Di averla colpita, con 76 coltellate.
Ma quando, in aula, sono state mostrate le immagini della scena del delitto, con il corpo senza vita di PAmela disteso sul pavimento, lui e' rimasto impassibile.