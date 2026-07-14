Continua il processo

Pamela Genini, in aula il video degli ultimi istanti di vita

Proiettati i filmati"registrati dalle body cam"degli agenti intervenuti nell'appartamento. Presente in aula anche Soncin, che è apparso impassibile

di Davide Loreti
14 Lug 2026 - 14:01
01:21 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Scortato dagli agenti di polizia penitenziarua, Gianluca Soncin, 53 anni, ha voluto essere presente alla seconda udienza del processo.. in corte di asssise a Milano.. che lo vede accusato di avere ucciso la sua ex fidanzata 29enne, Pamela Genini

Di averla colpita, con 76 coltellate.

Ma quando, in aula, sono state mostrate le immagini della scena del delitto, con il corpo senza vita di PAmela disteso sul pavimento, lui e' rimasto impassibile.
 

pamela genini
omicidio
processo