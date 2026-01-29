Palmoli, continua la battaglia della "famiglia nel bosco"

Continua, con un nuovo esposto, la battaglia della "famiglia nel bosco" di Palmoli in Abruzzo. Dopo l'allontanamento deciso dal Tribunale dei minori circa due mesi fa, i genitori dei tre bambini chiedono la revoca dell'assistente sociale incaricata. A loro dire, avrebbe visitato i piccoli soltanto cinque volte. "Troppa negligenza", sottolinea la protesta depositata all'ordine professionale e all'ente regionale competenti. "L'assistente sociale non ha svolto il proprio incarico con imparzialità", si legge inoltre negli atti depositati. In tal senso, peserebbero alcune interviste rilasciate dalla professionista. Nelle prossime ore è atteso a L'Aquila l'avvio della perizia sulle competenze dei genitori.