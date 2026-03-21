Palermo, venti chili di hashish in auto: padre e figlio arrestati

A Palermo, nel quartiere Oreto-Villagrazia, i carabinieri hanno arrestato due corrieri della droga. Gli uomini dell'Arma hanno intercettato un'auto con a bordo due calabresi, padre e figlio. La vettura era stata modificata artigianalmente per ricavare un'intercapedine, dove erano nascosti 200 panetti di hashish, per un peso totale di circa 20 chili. Una volta immessi sul mercato, avrebbero potuto fruttare circa 500mila euro di guadagni. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 3.215 euro in contanti e un coltello a serramanico sporco di sostanza stupefacente. I due uomini sono stati arrestati con l'accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, denunciati per porto di armi e portati nella casa circondariale di Palermo.