Palermo, scoperta una serra clandestina della droga nel quartiere Noce: arrestato un 63enne

I motociclisti del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Palermo hanno scoperto nel quartiere Noce una serra clandestina destinata alla coltivazione di marijuana. Arrestato in flagranza di reato un palermitano di 63 anni, già noto alle forze dell’ordine per detenzione e produzione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica. Il tutto è avvenuto durante un ordinario servizio di controllo del territorio, quando l’equipaggio ha avvertito un forte odore riconducibile alla marijuana. Oltre 80 piante alte circa un metro e mezzo, coltivate mediante un sistema composto da lampade alogene, ventilatori e impianti di aerazione con filtraggio dell’aria. I Carabinieri hanno anche richiesto l’intervento dei tecnici dell’Enel, che hanno constatato come l’intera serra fosse alimentata tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Il furto di energia elettrica è stato stimato in oltre 100 mila euro. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e ha disposto a carico dell’indagato l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora.