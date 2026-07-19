Palermo, minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Via D'Amelio

Alle 16:58, ora della strage di via Mariano D'Amelio, a Palermo, le centinaia di persone presenti alla manifestazione organizzata dalle Agende rosse hanno osservato un minuto di silenzio nella strada dove il 19 luglio di 34 anni fa, Cosa Nostra ha assassinato il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della polizia di Stato Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Subito dopo è stato suonato il Silenzio e l'inno di Mameli.