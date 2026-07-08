Nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale

Palermo, medico accoltellato mentre è in servizio: in gravi condizioni

In"corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione

di Massimiliano Di Dio
08 Lug 2026 - 19:03
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