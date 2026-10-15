Palermo, il parroco che pulisce i rifiuti post movida

Il giovedì mattina tocca a padre Bartolo Zappulla prendere scopa e paletta per pulire piazza Sant'Anna, a Palermo, e tutelare l'omonima chiesa in uno dei luoghi più belli della città, nel frattempo sbeffeggiata sui social dai turisti che si lamentano della mancanza di pulizia del centro storico. Per capire perché basta tornare indietro di qualche ora, quando si svolge il tradizionale mercoledì universitario, ormai fuori controllo. A una certa ora, quando i locali chiudono, c'è chi porta una consolle e vende abusivamente alcol e perfino chi inizia a far esplodere pericolosi fuochi d'artificio tra i locali e i palazzi.