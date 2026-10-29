Palermo, carabinieri salvano 14 cuccioli di cane

Durante un'operazione di controllo straordinario del territorio condotta dai carabinieri nel quartiere Bonagia, a Palermo, le verifiche all'interno di un complesso residenziale hanno portato alla denuncia a piede libero di due persone. Una di esse è un palermitano di 51 anni, accusato di maltrattamento di animali. Durante le ispezioni all'interno di un box nella sua disponibilità, i carabinieri hanno scoperto 14 cuccioli di cane di varie razze tenuti in ambienti incompatibili con la loro natura e in precarie condizioni igienico-sanitarie. I cagnolini sono stati affidati al canile municipale del capoluogo.