Palermo, bimba morta per difterite: otto medici indagati

Si allarga l'inchiesta sul caso di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni dello Zen di Palermo, morta per difterite il 20 agosto scorso. Oltre ai genitori, accusati di omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, la procura ha iscritto nel registro degli indagati gli otto medici degli ospedali Cervello e Di Cristina, che hanno visitato e curato la piccola tra il 13 e il 19 agosto. Inizialmente la febbre e i problemi alla gola vennero ricondotti a una faringotonsillite, ma poi c'è stato il rapido peggioramento fino al decesso. La famiglia contesta ai medici di non avere riconosciuto tempestivamente la difterite, nonostante avessero comunicato che la figlia non era stata vaccinata.