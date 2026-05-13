allo stadio Barbera

Palermo saluta Alessia La Rosa, la piccola super-tifosa rosanero

Cori e fumogeni alla camera ardente. Centinaia di tifosi hanno cantato: "Alessia noi ti amiamo"

13 Mag 2026 - 15:48
00:57 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
palermo
calcio
video evidenza