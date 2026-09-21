Padova, studente 15enne picchiato a scuola, i compagni ridono e riprendono tutto: ora non vuole più tornare in classe

Braccio al collo, pugni in testa e una violenza che non sembra avere fine. Nessuno dei compagni interviene, anzi in sottofondo si sentono risate, incitamenti a continuare il pestaggio e, ormai immancabile, tutto viene ripreso con i telefonini. La vittima è un 15enne iscritto alla prima superiore di un istituto tecnico di Conselve, in provincia di Padova, e che ora non vuole più tornare a scuola. Spaventato, in un primo momento il ragazzo non ha raccontato nulla nemmeno ai genitori, giustificando i graffi e i lividi con la scusa di una caduta accidentale. Ma sono stati diffusi i video dell'aggressione e ben presto sono arrivati anche ai genitori del giovane, poi portato al pronto soccorso dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico. La famiglia presenterà denuncia ai carabinieri e chiede di identificare la persona adulta che si intravede nelle immagini. Intanto l'istituto ha sospeso l'aggressore per quattro settimane.