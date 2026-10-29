Padova, furti di rame e tungsteno per un valore di un milioni di euro: sette arresti
Il modus operandi"prevedeva lo sfondamento di porte e accessi con veicoli rubati allo"scopo, causando al contempo danni di ingente valore economico
A Padova le autorità hanno messo a segno misure cautelari a carico di sette persone. Questi individui sono gravemente indiziati di far parte di una banda criminale che tra aprile e luglio 2026 ha commesso 13 furti ai danni di aziende industriali. Gli oggetti rubati sono rame, metalli pregiati come il carburo di tungsteno e utensili da lavoro in acciaio speciale, che poi venivano rivenduti al mercato nero. Profitto complessivo stimato in un milione di euro. I furti sono avvenuti tra le province di Padova, Venezia e Treviso ma la banda ha colpito anche in quella di Bologna.