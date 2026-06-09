la protesta

Padova, cravatta obbligatoria per gli autisti di bus anche con 30 gradi

"I sindacati: "Può essere un rischio in caso di aggressione"

di Alessandro Ongarato
09 Giu 2026 - 18:40
01:31 
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Scoppia la protesta tra gli autisti del trasporto pubblico di Padova. Anche con temperature superiori ai 30 gradi, il regolamento impone di indossare la cravatta durante il servizio. I sindacati contestano la misura, ritenendola inadeguata per chi lavora molte ore alla guida, spesso su mezzi dove l'aria condizionata non funziona in modo efficiente. Secondo le organizzazioni dei lavoratori, l'accessorio potrebbe inoltre rappresentare un pericolo in caso di aggressione, offrendo un punto di presa a eventuali malintenzionati.

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