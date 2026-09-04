aveva già 4 arresti

Padova, 27enne"urla "Allah Akbar" con coltello alla stazione e ferisce un agente: arrestato

Il giovane,"un cittadino gambiano"richiedente asilo, ha cercato"di divincolarsi durante il tentativo di bloccarlo

di Alessandro Ongarato
04 Set 2026 - 09:54
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Alcuni cittadini avevano notato il 27enne mentre girovagava nel piazzale della stazione ferroviaria di Padova con un grosso coltello da cucina in mano e hanno lanciato l'allarme. Quando la polizia lo ha fermato per l'identificazione, il giovane ha reagito brandendo l'arma e urlando "Allah Akbar". Gli agenti gli hanno intimato di gettare a terra la lunga lama.

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