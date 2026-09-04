Padova, 27enne"urla "Allah Akbar" con coltello alla stazione e ferisce un agente: arrestato
Il giovane,"un cittadino gambiano"richiedente asilo, ha cercato"di divincolarsi durante il tentativo di bloccarlodi Alessandro Ongarato
Alcuni cittadini avevano notato il 27enne mentre girovagava nel piazzale della stazione ferroviaria di Padova con un grosso coltello da cucina in mano e hanno lanciato l'allarme. Quando la polizia lo ha fermato per l'identificazione, il giovane ha reagito brandendo l'arma e urlando "Allah Akbar". Gli agenti gli hanno intimato di gettare a terra la lunga lama.