Pachino, insegnante insultata e aggredita dalla madre di un'alunna

Per questa insegnante di Pachino, nel Siracusano, insultata pesantemente, colpita con violenza alle spalle davanti a studenti e colleghi dalla madre di un'alunna, c'è ora tanta amarezza. L'insegnante aveva informato la donna delle offese rivolte dalla alunna: "Non è vero, è lei che ce l'ha con mia figlia", sarebbe stata la reazione, seguita poi da ingiurie, da un'aggressione fisica e dalla frase: "Ha fatto bene mia figlia a dirti quelle offese".