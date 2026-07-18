Overtourism, preso d'assalto il paese delle cascate: ecco come il sindaco corre ai ripari

"Parcheggiano davanti a casa e non posso entrare: io non avevo mai messo i birilli, ora li metto ma arrivano lo stesso con le auto". Non è un paese per molti: Ferrera di Varese, 700 anime in zona prealpina, strade strette, fino a poco tempo fa luogo sconosciuto, ma con l'arrivo del clima torrido si è sparsa velocemente la voce sulle rinfrescanti cascate a pochi passi dal centro abitato. E la sindaca Marina Salardi ha dovuto prendere decisioni drastiche: stop alla sosta selvaggia con multe e rimozioni, tolleranza zero per salvaguardare residenti, mezzi di soccorso e viabilità.