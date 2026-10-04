Dopo un'estate torrida

Ottobre da mare: sole e caldo (ma non troppo) riempiono le spiagge anche in autunno

Le temperature si aggirano intorno ai 20 gradi e i litorali italiani sono mete preferite anche fuori stagione

di Michela Pagano
04 Ott 2026 - 19:00
01:26 
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