Otto omicidi, ma nessun colpevole: le indagini sul "Mostro di Modena" a un passo dalla riapertura

Otto omicidi, l’ombra del serial killer, nessun colpevole. Presto potrebbero riaprirsi le indagini su uno dei cold case più controversi della storia recente del nostro Paese. Quello del così detto "Mostro di Modena". Tra il 1985 e il 1995 nella provincia emiliana vennero uccise almeno 8 donne, delitti attributi a un solo assassino rimasto senza volto. Le vittime erano tutte giovani: ragazze che si prostituivano o che avevano problemi di tossicodipendenza, tanto che, al tempo, le indagini avevano battuto la pista legata al mondo della droga. L’istanza per la riapertura delle indagini è stata presentata dall’avvocato della famiglia di Anna Maria Palermo, uccisa il 26 gennaio '94 ad appena 20 anni. Gli investigatori sarebbero già al lavoro sui fascicoli dell’epoca e sarebbero già stati nella sede della medicina legale di Modena per analizzare i reperti sequestrati sulle scene del crimine.