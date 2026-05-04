Ostia, rimaste 15 spiagge su 50: "colpa" di macerie, sequestri e abbandono

La stagione balneare è alle porte, per la precisione il "via" ufficiale sarà il 10 maggio, ma a Ostia la situazione è ancora in alto mare. L’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri taglia idealmente il nastro dell’estate, che inizia però col freno a mano tirato e tante criticità. Ruspe, macerie, sequestri e abbandono: è questo lo scenario sul lungomare della Capitale. L’operazione-legalità di Procura e Comune, ovvero giù gli abusi negli stabilimenti, è arrivata a ridosso della stagione turistica, col risultato di avere meno servizi per i cittadini-bagnanti.