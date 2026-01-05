Ospedale di Monopoli-Fasano, a 6 mesi dall'apertura ancora nessun paziente

Una struttura all'avanguardia con 300 posti letto, 150 camere di degenza e nove sale operatorie, per un costo totale di 200 milioni di euro e sette anni di lavori, ma a quasi sei mesi dal taglio del nastro ancora non c'è nemmeno un paziente. Si tratta dell'ospedale di Monopoli-Fasano, a cavallo tra le province di Bari e Brindisi.