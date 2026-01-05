Ospedale di Monopoli-Fasano, a 6 mesi dall'apertura ancora nessun paziente

Parla il sindaco di Monopoli Angelo Annese: "Dalla Asl ci hanno comunicato che si prorogano i tempi, noi aspettiamo"
Una struttura all'avanguardia con 300 posti letto, 150 camere di degenza e nove sale operatorie, per un costo totale di 200 milioni di euro e sette anni di lavori, ma a quasi sei mesi dal taglio del nastro ancora non c'è nemmeno un paziente. Si tratta dell'ospedale di Monopoli-Fasano, a cavallo tra le province di Bari e Brindisi.
"Il territorio aspetta con ansia l'apertura del nuovo ospedale" commenta il sindaco di Monopoli Angelo Annese, ma dall'altra parte la Regione Puglia non ha ancora concesso la certificazione dei requisiti per erogare prestazioni sanitarie e all'esterno dell'ospedale manca persino l'asfalto.