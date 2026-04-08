"Avrei ancora voglia di vivere un po'": il primato di Osini dove vivono cinque centenari tra i 700 abitanti

A Osini, piccolo borgo montano dell’Ogliastra, la longevità è realtà quotidiana: cinque centenari su appena 700 abitanti e altri pronti a raggiungerli. Qui, tra aria pulita e un'alimentazione genuina, gli anziani raccontano una vita fatta di lavoro e relazioni solide. Più che un segreto, uno stile di vita condiviso che continua ad attirare l’attenzione degli studiosi.