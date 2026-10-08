Oseghale scrive alla madre di Pamela Mastropietro: "Chiedo perdono"

"Comprendo la rabbia e il dolore che ho causato e per questo chiederò sempre scusa". Otto anni dopo l'omicidio di Pamela Mastropietro, Innocent Oseghale scrive una lettera alla madre della ragazza, Alessandra Verni, chiedendo perdono e definendo il delitto come il più grande errore della sua vita. Parole alle quali la donna non crede. Nella lettera, l'uomo ribadisce anche di aver agito senza complici, mentre i legali intendono sottoporre il documento a una perizia calligrafica. Oseghale sta scontando l'ergastolo per l'omicidio della diciottenne, uccisa e fatta a pezzi a Macerata nel gennaio 2018.