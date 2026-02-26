Oristano, maxirissa in centro: 18 giovani denunciati

La polizia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Oristano e della Procura della Repubblica per i Minorenni di Cagliari, ha identificato 18 giovani ritenuti responsabili di una violenta rissa avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio nel centro storico di Oristano, nei pressi del sagrato della Cattedrale e nelle vie limitrofe. Le attività investigative, svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Oristano, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.