Il paese si riempie di pentole, padelle e bancarelle.

Oreno si accende per la sagra della patata

Nel cuore della Brianza il tubero viene mangiato e celebrato come merita

di Thomas Trenchi
19 Set 2026 - 19:53
01:30 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
patata
sagra