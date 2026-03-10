Ore di attesa e di stallo per la famiglia nel bosco

Sono ore di attesa e di stallo per Nathan Treveillon, la moglie e i tre figli. Di attesa perché gli avvocati lavorano al ricorso in appello, che richiede la massima attenzione e che potrebbe essere presentato a metà settimana. E perché è previsto l'arrivo degli ispettori del ministero della Giustizia che valuteranno l'operato del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Ore di stallo perché non è ancora stato deciso il destino dei tre fratellini che per ora rimangono nella struttura protetta di Vasto, che li ospita ormai da quasi quattro mesi. Intanto polemiche sempre più accese dopo la decisione dei giudici. A Cecilia Angrisano, presidente uscente del collegio che a novembre aveva firmato il provvedimento di allontanamento dei bambini dalla famiglia, è stata assegnata una vigilanza delle Forze dell'ordine in caso di spostamenti, dopo minacce e attacchi ricevuti tramite social.