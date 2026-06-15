Ordinanza anti-movida a Milano: è appena entrata in vigore e già fa discutere

È appena entrata in vigore e già fa discutere l'ordinanza anti movida del Comune di Milano. Dodici le zone interessate dalla stretta, le più frequentate dai giovani, soprattutto nelle ore notturne. Fino a novembre sarà vietata la vendita di alcolici da mezzanotte alle 6 e i dehors dovranno chiudere all'1 in settimana e alle 2 nei week end. Per un altro quartiere, Lazzaretto-Melzo, dove c'è stato un lungo contenzioso coi residenti, è arrivata invece un’ordinanza ad hoc, con regole ancora più severe: non si potranno vendere bevande e alimenti già dalle 22 e i dehors dovranno chiudere a mezzanotte. Escluso invece dall'ordinanza un altro caso, quello della centrale via orazio.