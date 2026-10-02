In 61 province

Operazione Strade Sicure, 3.200 militari in più per il controllo del territorio

Saranno in totale 10mila i militari, dopo il via libera della commissione Difesa della Camera

di Ida Molaro
02 Ott 2026 - 12:50
01:25 
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