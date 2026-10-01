Operazione di rimpatrio di 29 nord africani, quasi tutti con precedenti penali

Nell'ambito delle attività della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, con il supporto e coordinamento dell'agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto verso il Paese di origine dei soggetti rimpatriati. A bordo del charter erano presenti 29 stranieri nord africani, tutti scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del dipartimento della pubblica sicurezza. I 29 rimpatriati avevano quasi tutti precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Fra gli stranieri rimpatriati c'era anche un cittadino nord africano che la sera del 24 agosto scorso è stato bloccato dalla polizia di Stato per aver ferito con un collo di bottiglia padre e figlio nel centro di Benevento, durante le celebrazioni per la festa di San Bartolomeo. Denunciato per lesioni personali, è stato successivamente espulso dal prefetto di Benevento e trattenuto dal questore presso il C.p.r. di Bari Palese, dove ha manifestato la volontà di richiedere asilo. Ritenuta questa istanza manifestamente infondata dalla commissione Territoriale il 4 settembre scorso, nella giornata di giovedì è stato possibile allontanarlo dal territorio nazionale.