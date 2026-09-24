Operaio precipitato, il Colosseo chiude fino a sabato

La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo in relazione alle norme per la sicurezza sul lavoro, vuole capire perché la fune che avrebbe dovuto accompagnare la discesa di Moretti - appeso alla cima del terzo livello dell'anfiteatro - non era agganciata alla parete. E se dietro alla morte del giovane originario del Teramano ci siano stati eventuali carenze o responsabilità, malfunzionamenti o errori umani.