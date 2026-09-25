lunedì l'autopsia

Operaio morto al Colosseo, sette indagati per omicidio colposo

Iscritti al registro i responsabili delle due ditte degli appalti e tutti i dirigenti della sicurezza del monumento. 

di Beatrice Bortolin
25 Set 2026 - 12:51
01:09 
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