Operaio morto a Caivano, investigatori al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente

Dentro e fuori dal capannone, sottoposto a sequestro, gli investigatori stanno cercando di ricostruire non solo come sia caduto Salvatore Calignano ma anche tutto quello che è successo nei minuti seguenti. Di sicuro - stando alle indagini - l'operaio edile di 61 anni morto sabato a Caivano, Napoli, stava eseguendo lavori di manutenzione sul tetto, prima di fare un volo di diversi metri. Dove sia avvenuto l'incidente è uno dei principali interrogativi. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti, hanno trovato Calignano al di fuori del capannone, a terra vicino a un albero.