Ondata di calore, non c'è pace per l'Italia: Firenze bollino rosso per 14 giorni di fila, è record

Un caldo senza tregua sta rendendo invivibili molte zone d’Italia. A Firenze situazione estremamente problematica, con il capoluogo toscano per 14 giorni consecutivi bollino rosso. Con 39 gradi è la città più calda del Paese, davanti a Udine e Roma con 38, anche se in alcune zone della capitale come Guidonia la temperatura raggiunge i 40 gradi.