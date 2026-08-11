picchi di 40 gradi

Ondata di calore, non c'è pace per l'Italia: Firenze bollino rosso per 14 giorni di fila, è record

Bar e ristoranti vaporizzano acqua per rinfrescare i clienti e alle fontanine c'è"coda per riempire la borraccia, si cercano zone d'ombra per respirare

di Cristiano Puccetti
11 Ago 2026 - 19:20
01:35 
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Un caldo senza tregua sta rendendo invivibili molte zone d’Italia. A Firenze situazione estremamente problematica, con il capoluogo toscano per 14 giorni consecutivi bollino rosso. Con 39 gradi è la città più calda del Paese, davanti a Udine e Roma con 38, anche se in alcune zone della capitale come Guidonia la temperatura raggiunge i 40 gradi.