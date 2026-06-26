anche allerta maltempo in cinque regioni

Ondata di caldo in Italia,"salgono a 18 le città da bollino rosso

Aumentano le chiamate al 118, in particolare tra gli anziani. Nel milanese continui blackout

di Gaia Padovan
26 Giu 2026 - 12:40
01:38 
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