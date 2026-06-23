Ondata di caldo, 15 città da bollino rosso: l'Italia è rovente

Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Sono queste le 15 città da bollino rosso per l’ondata di caldo eccezionale che sta colpendo l’Italia. Punte di 40°, disagi continui e altre 10 città in stato di pre-allerta. Le correnti d’aria calda provenienti dal Sahara portano giornate afose e notti tropicali. Nel fine settimana non andrà meglio: le ondate di calore potrebbero intensificarsi ed estendersi anche al sud.