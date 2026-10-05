Omicidio Yara, la difesa di Bossetti punta a chiedere la revisione del processo

A parlare prima dell'inizio dell'udienza al tribunale di Bergamo per la richiesta di un nuovo esame delle prove relative all'omicidio di Yara Gambirasio è uno dei difensori di Massimo Bossetti. Il dna di ignoto 1, attribuito all'ex muratore condannato in via definitiva all'ergastolo perché riconosciuto colpevole di aver ucciso la 13enne di Brembate, secondo il legale non sarebbe stato prelevato dagli slip della vittima. L'obiettivo, seppur in una fase successiva, è quello di una richiesta di revisione del processo.