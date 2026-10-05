LA DECISIONE

Omicidio Yara, la corte d'Assise di Bergamo rigetta la richiesta di nuove analisi sui reperti

La difesa del muratore di Mapello vuole svolgere nuovi esami sui reperti

di Davide Loreti
05 Ott 2026 - 19:11
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