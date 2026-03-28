Omicidio Vassallo, prosciolto colonnello Cagnazzo: in tre a processo

Il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo è stato prosciolto dalle accuse nel processo per l'omicidio del "sindaco-pescatore" Angelo Vassallo, primo cittadino di Pollica, ucciso nel settembre 2010. Le indagini hanno da sempre portato a sospettare che Vassallo sia stato eliminato dai clan camorristici perché, come sindaco, promotore di diversi provvedimenti a tutela dell'ambiente che di fatto ostacolavano i traffici illeciti