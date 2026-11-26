Omicidio-suicidio Pistoia, l'auto in fiamme del presunto assassino sul viadotto dell'A1
Il 25enne Andrea Nardini avrebbe prima dato fuoco alla sua auto, poi si sarebbe cosparso di benzina e infine si sarebbe gettato dal cavalcavia
I conducenti dei mezzi che stavano passando sul viadotto Lora dell'A1 hanno filmato l'auto di Andrea Nardini, il presunto femminicida di Ionela Miruna Garnaeta. La ragazza, 24 anni, è stata rinvenuta priva di vita nell'abitazione che condivideva con il giovane a Ponte Buggianese. Il 25enne dopo l'omicidio avrebbe dato alle fiamme la sua auto per poi cospargersi di benzina e darsi fuoco a sua volta. Poi, l'estremo gesto buttandosi dal cavalcavia.