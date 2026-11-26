Omicidio-suicidio Pistoia, i rilievi degli inquirenti sotto al viadotto dell'A1
Secondo quanto emerso un 25enne italiano si sarebbe suicidato dopo aver ucciso la propria fidanzata all'interno dell'abitazione dove la coppia risiedeva
Nella mattinata di giovedì un 25enne italiano si è gettato dal cavalcavia Lora dell'A1 a Barberino del Mugello dopo essersi cosparso di benzina. Secondo quanto emerso, prima di togliersi la vita il giovane avrebbe ucciso la sua fidanzata, una 24enne di origine romena. Gli inquirenti si trovano al di sotto del viadotto per effettuare tutti i rilievi del caso.